Türkiye’ye turist sıralamasında Ruslar ilk sırada!

Samanyoluhaber.com - Moskova



2024 yılının ilk yarısında Rusların Türkiye’ye yaptığı seyahatlerin sayısı, neredeyse 2019 yılının rekor seviyesine ulaştı.



Fakat artan tatil maliyetleri, nüfusun borç ödeme gücünün azalması ve artan döviz kurları nedeniyle ziyaret sayısının düşeceği de öngörülüyor.



Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre, 2024 yılının ilk altı ayında Ruslar Türkiye’yi 2,6 milyon turist ziyaret etti. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre %3 artış anlamına geliyor ve 2019 yılının ilk yarısındaki 2,7 milyon yolculuğa neredeyse eşdeğer.



Türkiye’yi En Çok Ziyaret Eden Ülkeler



Ruslar, Türkiye’ye yapılan seyahat sayısında liderliğini sürdürüyor. Türkiye’ye en çok ziyaret eden diğer ülkeler ise şöyle:



• Almanya: 2,4 milyon ziyaret

• İngiltere: 1,7 milyon ziyaret

• İran: 1,4 milyon ziyaret

• Bulgaristan: 1,3 milyon ziyaret



Yılın ilk yarısında toplamda yabancılar Türkiye’ye 21,6 milyon kez giriş yaptı. Bu, Ocak-Haziran 2023’e göre %10 artış demek. İstanbul, 8,5 milyon yabancı ziyaretçi ile en çok ziyaret edilen şehir olurken, Antalya 5,8 milyon ziyaretçi ile ikinci sırada yer aldı.



Artan Maliyetler ve Döviz Kurlarının Etkisi



Haziran 2024’te Ruslar Türkiye’ye 871,6 bin ziyaret gerçekleştirdi. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yalnızca %6 artış gösterdi. Yaz başında Türkiye’ye gelenler arasında Rusların payı yüzde 14’ü aştı.



Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) başkan yardımcısı Artur Muradyan, artan hava yolculuğu fiyatları ve döviz kurları nedeniyle Rusya’dan Türkiye’ye yapılan seferlerin sayısının henüz COVID-19 öncesi seviyeye ulaşmadığını belirtti. Türkiye’ye seyahat, ruble cinsinden 2019’a göre %50-60, bazı kalemlerde ise %80 daha pahalı hale geldi. Ancak döviz cinsinden fiyatlar daha az arttı - yalnızca %30.



Rusya Turizm Endüstrisi Birliği başkan yardımcısı Dmitry Gorin, enflasyon ve artan döviz kurlarının talebi kısmen engellediğini söyledi. Gorin’e göre, artan harcamalar, döviz kurları ve tatil maliyetleri, Rus turistlerin Türkiye’ye akışını yavaşlatıyor. Bunun yanı sıra, Rus turistler Türkiye dışında Mısır, Küba, Tayland, Sri Lanka ve BAE gibi destinasyonları da tercih ediyor. Özellikle yaz aylarında BAE’nin sunduğu indirimler, turistleri bu destinasyona çekti.