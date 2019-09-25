Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye’ye yasak, ders kitabına serbest /25 Eylül 2019 08:37

Türkiye’ye yasak, ders kitabına serbest

Türkiye’yi terör örgütleriyle aynı zeminde gösteren ifadeler yer aldığı iddiasıyla, devletin 2 yıl önce erişim yasağı koyduğu uluslararası internet ansiklopedisi Vikipedi’ye giriş yasağını yine devlet deldi.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim Derbiye Kurulu Başkanlığı, 9'ncu ve 12'nci sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitapları'nın içeriği Vikipedia'dan hazırlandı.  Siteye giriş saat ve dakikası da kaynakça bölümünde belirtildi. Talim Terbiye Kurulu onaylandı. Okullara ücretsiz dağıtıldı. Edebiyat ders kitapları zayıf içerikleriyle dikkati çekti.


Eğitimin 2023 vizyon sloganı,

“Bu kitaba sığmayan daha neler var?”

Etik davrandığı da görülen MEB, kitapların kaynakça bölümünde, siteye ne zaman girdiklerini, dakika ve saat olarak da bildirmeyi ihmal etmedi. Talim Terbiye Kurulu onaylı kitapların, ortaöğretimde ücretsiz dağıtıldığı ve 5 yıl geçerli olduğu da vurgulandı. ‘2023 Eğitim vizyonu' vurgusu da yapılan kitaplarda Milli Eğitim Bakanlığı, ‘Bu kitaba sığmayan daha neler var?' diye bir sloganı da, kitabın arka kapağına bastı.

Sosyal medyadan müfredat

Ortaöğretim 9'uncu sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı'nı Mustafa Sıddık Özcan hazırladı. Merkezi Ankara'da bulunan Sonuç Yayıncılık'da Talim Terbiye Kurulu'nun 78 sayılı onayıyla ders kitabı olarak bastı. Kitapta sadece girişi yasak olan Vikipedia gibi dijital yayınlar değil aynı zaman da çok sayıda kişisel blok, ulusal basından gazeteler, köşe yazarları da müfredat oluşumunda yararlanılan kaynaklar olarak görülüyor.


2 yıl önce erişim yasağı koyduğu uluslararası internet ansiklopedisi Vikipedi'ye giriş yasağını yine devlet deldi.

 

Talim Terbiye onaylamış

Kitaplar sadece sosyal medyadan hazırlanmamış. Çok sayıda ünlü yazar ve edebiyatçının kitaplarının da değerlendirildiği görülen Kaynakça Bölümü de bulunuyor. Ortaöğretim 12. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı'nda da yine yasak çiğneniyor. İlke yayımcılık tarafından basılan kitabın da Talim Terbiye Kurulu başkanlığından onayı bulunuyor. Lise 10 ve 11. sınıf edebiyat kitaplarında ise bir sıkıntı görünmüyor.


Kitapta gerçekliği tartışmalı sosyal medya blog yazıları yer alyor

Edebiyat dersine zayıf içerik

Sosyal medya kullanılarak hazırlanıldığı görülen Edebiyat Ders Kitapları'ndaki içerik zayıflığı da dikkat çekiyor. İnternette bir sosyal medya blogerının kişisel sayfasından alınırak ders kitabında müfredatın parçası yapılan bazı metinler de edebi eser gibi öğrencilere sunuluyor. Edebiyat Dersi kitabında bulunması tartışılabilecek kadar açık olan çay konulu bir sosyal medya yazısı için kitapta 3 sayfa yer ayrıldığı görülüyor.


Sosyal medya kullanılarak hazırlanıldığı görülen Edebiyat Ders Kitapları'ndaki içerik zayıflığı da dikkat çekiyor.

Liseliye ilginç ders;

“Edebiyat karın doyurmaz”

Sosyal medya blog yazarının, bu içerikte bir sorumluluğu bulunmuyor. Kişilerin bireysel bakış açılarının ulusal kabul görmüş edebi eser gibi lise 1. sınıflara, 9. sınıf 9. ünite de sunulması ise ayrı bir tartışma konusu başlatacak gibi görünüyor. Edebiyat-ı Çay adlı sosyal medya yazısından kitaptaki bölümünden kısa bir alıntı şöyle; “Çayın edebiyatı mı olur? Demeyin. Çaysız edebiyat olur mu? Olmaz olur mu! Ama olmaz olsun. Tabi, bazılarına göre edebiyat karın doyurmaz, çay içilir. O zaman Edebiyatçılar nasıl para kazanıyor diye sorarlar adama”… ifadeleri de yer alıyor.


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