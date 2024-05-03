Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye, yedi ay sonra İsrail'le ticareti tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurdu /03 Mayıs 2024 09:38

Türkiye, yedi ay sonra İsrail'le ticareti tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurdu

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, tüm ürünleri kapsayacak şekilde ticaret durdurma kararının Gazze'ye kesintisiz insani yardım akışı sağlanana kadar geçerli olacağı vurgulandı

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Ticaret Bakanlığı, tedbirlerin ikinci aşamasına geçildiğini ve Gazze'ye kesintisiz insani yardım akışı sağlanana kadar Türkiye-İsrail arasında ihracat ve ithalat işlemlerinin tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulduğunu açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, İsrail-Hamas savaşının 209'uncu gününde, Türkiye'nin İsrail'le olan ithalat ve ihracatının tamamının Gazze'ye insani yardım akışı kesintisiz sağlanana kadar durdurulduğunu açıkladı. Bakanlık, yaptığı açıklamada, "Devlet düzeyinde alınan tedbirlerin ikinci aşamasına geçilmiş, İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemleri tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulmuştur" ifadeleri kullanıldı. 

Bakanlık açıklamasında ayrıca "İsrail hükümeti, Gazze'ye kesintisiz insani yardım akışına izin verinceye kadar Türkiye söz konusu yeni tedbirleri kesin ve kararlı bir şekilde uygulayacak" ifadelerine yer verildi.

9 Nisan'da Ticaret Bakanlığı'nın 54 ürün grubunda ticaret kısıtlaması getirdiği hatırlatılan açıklamada, "Alınan bu kararda, İsrail Gazze'de derhal ateşkes ilan edene ve yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verinceye kadar kısıtlama tedbirlerinin yürürlükte kalacağı vurgulanmıştır. Buna rağmen, İsrail hükümetinin saldırgan tutumunu sürdürdüğü, Filistin'deki insani trajedinin kötüleştiği müşahade edilmektedir" denildi. 

Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı ile koordinasyon 
Ticaret Bakanlığı açıklamasında "İşgal altında yaşamak zorunda kalan Filistinli kardeşlerimizin bu kısıtlamalardan etkilenmemesi için Ticaret Bakanlığımız ile Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı arasında gerekli çalışmalar koordine edilmektedir" ifadelerine yer verildi. 

Bloomberg, akşam saatlerinde iki Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde Türkiye'nin İsrail'le ticareti tamamen durduğunu yazmış; İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz konuya ilişkin bir açıklamada bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail ile anlaşmaları bozduğunu söyleyen Katz, İsrail'in yerel üretime ve diğer ülkelerden ithalata odaklanarak ticari alternatifler yaratmak için çalışacağını söylemişti. 
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