Türkiye yer alacak mı? Trump Gazze'yi uluslararası askeri güç ile yönetmeyi planlıyor

ABD Başkanı Donald Trump, 25 Eylül 2025 tarihinde Washington, DC'deki Beyaz Saray'ın Oval Ofisi'nde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile.. (Fotoğraf: SAUL LOEB / AFP)Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile yapacağı görüşmede Gazze’de ateşkes planını sunacak. Birleşik Arap Emirleri merkezli El Arabiya yayın organı, Trump’ın 21 maddelik bir planı olduğunu yazdı.Habere göre, plan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sürecinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve çok sayıda Müslüman ülke liderlerinin de yer aldığı toplantıda ele alındı. Plan, acil ateşkes, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze’de kademeli olarak bir yönetim kurulmasını öngörüyor.Erdoğan, Beyaz Saray’da ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin Türkiye’ye dönüş uçağında yaptığı açıklamada, Trump’ın küresel barış vizyonunu desteklediğini belirtmiş ve Gazze konusunda mutabakata vardıklarını söylemişti.İlk aşamada aralarında ömür boyu hapse mahkum edilmiş Filistinlilerin de olduğu binlerce kişi İsrail hapishanelerinden serbest bırakılacak.Uluslararası kuruluşlar ve BM tarafından sağlanan insani yardımların Gazze’ye sorunsuz bir şekilde girişine izin verilecek.Plan ayrıca, Gazze İnsani Yardım Vakfı’nın kapatılmasını ve Hamas silahlarının uluslararası bir Arap gücü tarafından belirli bir zaman diliminde toplanmasını öngörüyor.Buna karşılık silah bırakıp Gazze’yi terk etmeyi kabul eden Hamas üyeleri de affedilecek.Savaşın sona ermesiyle Gazze, geçici olarak Arap ülkelerinden oluşacak askeri güç tarafından yönetilecek. Günlük idare için Filistin komitesi kurulacak.Gazze’nin yeniden inşası için ise öngörülen süre ise 5 yıl. Bu süreç yine uluslararası ve Arap ülkelerinden oluşacak konsorsiyum tarafından yönetilecek.Amerika Birleşik Devletleri’nin verdiği en önemli garantilerden biri ise Batı Şeria’nın İsrail tarafından ilhak edilmemesi.Tüm planın işlevsel hale gelmesi için ise ön koşul olarak Hamas’ın silah bırakması gösteriliyor.