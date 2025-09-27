Samanyolu Haber /Dünya / Türkiye yer alacak mı? Trump Gazze'yi uluslararası askeri güç ile yönetmeyi planlıyor /27 Eylül 2025 13:03

Türkiye yer alacak mı? Trump Gazze'yi uluslararası askeri güç ile yönetmeyi planlıyor

Birleşik Arap Emirlikleri basını, Donald Trump'ın Gazze'de savaşın sonra ermesi için sunduğu planı yazdı. Plana göre, en önemli koşul Hamas'ın silah bırakması. Buna göre geçiş döneminde Gazze’yi uluslararası askeri güç yönetecek.

ABD Başkanı Donald Trump, 25 Eylül 2025 tarihinde Washington, DC'deki Beyaz Saray'ın Oval Ofisi'nde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile.. (Fotoğraf: SAUL LOEB / AFP)

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile yapacağı görüşmede Gazze’de ateşkes planını sunacak. Birleşik Arap Emirleri merkezli El Arabiya yayın organı, Trump’ın 21 maddelik bir planı olduğunu yazdı.

Habere göre, plan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sürecinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve çok sayıda Müslüman ülke liderlerinin de yer aldığı toplantıda ele alındı. Plan, acil ateşkes, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze’de kademeli olarak bir yönetim kurulmasını öngörüyor.

Erdoğan, Beyaz Saray’da ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin Türkiye’ye dönüş uçağında yaptığı açıklamada, Trump’ın küresel barış vizyonunu desteklediğini belirtmiş ve Gazze konusunda mutabakata vardıklarını söylemişti.

BİNLERCE FİLİSTİNLİ SERBEST BIRAKILACAK

İlk aşamada aralarında ömür boyu hapse mahkum edilmiş Filistinlilerin de olduğu binlerce kişi İsrail hapishanelerinden serbest bırakılacak.

Uluslararası kuruluşlar ve BM tarafından sağlanan insani yardımların Gazze’ye sorunsuz bir şekilde girişine izin verilecek.

SİLAH BIRAKIP GAZZE’Yİ TERK EDEN HAMAS ÜYELERİ AFFEDİLECEK

Plan ayrıca, Gazze İnsani Yardım Vakfı’nın kapatılmasını ve Hamas silahlarının uluslararası bir Arap gücü tarafından belirli bir zaman diliminde toplanmasını öngörüyor.

Buna karşılık silah bırakıp Gazze’yi terk etmeyi kabul eden Hamas üyeleri de affedilecek.

GAZZE’Yİ GEÇİCİ ASKERİ GÜÇ YÖNETECEK

Savaşın sona ermesiyle Gazze, geçici olarak Arap ülkelerinden oluşacak askeri güç tarafından yönetilecek. Günlük idare için Filistin komitesi kurulacak.
 

Gazze’nin yeniden inşası için ise öngörülen süre ise 5 yıl. Bu süreç yine uluslararası ve Arap ülkelerinden oluşacak konsorsiyum tarafından yönetilecek.

BATI ŞERİA’NIN İLHAK EDİLMEMESİ GARANTİSİ

Amerika Birleşik Devletleri’nin verdiği en önemli garantilerden biri ise Batı Şeria’nın İsrail tarafından ilhak edilmemesi.

Tüm planın işlevsel hale gelmesi için ise ön koşul olarak Hamas’ın silah bırakması gösteriliyor.
