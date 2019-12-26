Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye yerli otomobili beklerken yerli otobüs firması battı /26 Aralık 2019 09:46

Türkiye yerli otomobili beklerken yerli otobüs firması battı

Türkiye İtalya’da montajı yapılan yerli otomobili beklerken 1968 yılında kurulan yerli otobüs firması Temsa konkordato kararı aldı. Düne kadar 46 ülkeye otobüs ihraç eden şirket batma noktasına geldi.

SHABER3.COM

Kısa bir süre önce haciz işlemleri nedeniyle üretimi durdurmak zorunda kalan Temsa, konkordato kararı verdi. Yapılan açıklamada “Şirketimiz konkordatoya müracaat etmiş ve geçici konkordato almıştır” denildi.



 1968 YILINDA KURULDU

Temsa Global, 1968 yılında kuruldu. Otobüs ve midibüs segmentinde üretim ve ihracat yapıyordu. Şirketin Adana’da 555 bin metrekarelik alana kurulu fabrikası, 4 bin adet otobüs ve midibüs, 7 bin 500 adet hafif kamyon olmak üzere yılda tek vardiyada toplam 11 bin 250 adet araç üretim kapasitesi bulunuyor. Fabrikada Safir şehirlerarası yolcu ve turizm otobüsleri, Prestij midibüsleri ile şehir içi toplu taşımacılık için üretilen Avenue otobüsler, ayrıca Amerika için TS35, TS30, TS45 ve Avrupa için Avenue, LD, Midi Coach segmentinde ise MD9 otobüsleri üretiliyor.

Temsa, ürettiği araçları Fransa, Almanya, İtalya, Avusturya, İsveç, Litvanya ve Benelüks ülkelerinin yanı sıra ABD ve çok sayıda Türk cumhuriyetine ihraç ediyor.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye yerli otomobili beklerken yerli otobüs firması battı Sonraki Haber >>

Cezaevindeki kanser hastası Ayşe Özdoğan'ın yakınları endişeli

Cezaevindeki kanser hastası Ayşe Özdoğan'ın yakınları endişeli

Enes Kanter ‘Freedom’ yazdı, Sahada coştu

Enes Kanter ‘Freedom’ yazdı, Sahada coştu

Kanal İstanbul’a en saçma savunma

Kanal İstanbul’a en saçma savunma

Yeni- Hocaefendi'den kitap okuma mesajı

Yeni- Hocaefendi'den kitap okuma mesajı

Mazot yüklerden denize döktüler

Mazot yüklerden denize döktüler

Kaza anı kameralara yansıdı

Kaza anı kameralara yansıdı

İmamoğlu: Kanal İstanbul alanında en büyük araziyi üç Arap şirket almış

İmamoğlu: Kanal İstanbul alanında en büyük araziyi üç Arap şirket almış

Kazadan son anda kurtuldu

Kazadan son anda kurtuldu

Kanal İstanbul'u öyle bir anlattı ki...

Kanal İstanbul'u öyle bir anlattı ki...

Devlet Bahçeli'yi zora sokacak görüntüler

Devlet Bahçeli'yi zora sokacak görüntüler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:57:57