Türkiye yerli otomobili beklerken yerli otobüs firması battı

Kısa bir süre önce haciz işlemleri nedeniyle üretimi durdurmak zorunda kalan Temsa, konkordato kararı verdi. Yapılan açıklamada “Şirketimiz konkordatoya müracaat etmiş ve geçici konkordato almıştır” denildi.













1968 YILINDA KURULDU





Temsa Global, 1968 yılında kuruldu. Otobüs ve midibüs segmentinde üretim ve ihracat yapıyordu. Şirketin Adana’da 555 bin metrekarelik alana kurulu fabrikası, 4 bin adet otobüs ve midibüs, 7 bin 500 adet hafif kamyon olmak üzere yılda tek vardiyada toplam 11 bin 250 adet araç üretim kapasitesi bulunuyor. Fabrikada Safir şehirlerarası yolcu ve turizm otobüsleri, Prestij midibüsleri ile şehir içi toplu taşımacılık için üretilen Avenue otobüsler, ayrıca Amerika için TS35, TS30, TS45 ve Avrupa için Avenue, LD, Midi Coach segmentinde ise MD9 otobüsleri üretiliyor.





Temsa, ürettiği araçları Fransa, Almanya, İtalya, Avusturya, İsveç, Litvanya ve Benelüks ülkelerinin yanı sıra ABD ve çok sayıda Türk cumhuriyetine ihraç ediyor.







