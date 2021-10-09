Türkiye’yi de ilgilendiriyor:ABD seyahat kriterlerini güncelledi

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD seyahat kriterini güncelledi.





Açıklamada, uluslararası ziyaretçiler için ABD'li düzenleyici kurumlar ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yetkilendirilen COVID-19 aşılarının kabul edileceği belirtildi.





ABD, gelecek yıl başlayacak uluslararası seyahatlerde aşı zorunluluğu için DSÖ'nün onayladığı aşıları kabul edecek. Reuters'a açıklamalarda bulunan CDC sözcüsü, DSÖ'nün acil kullanım izin verdiği altı aşının ülkeye seyahat kriterlerini karşıladığını belirtti.





ABD Türkiye'de uygulanan Sinovac'ı kabul etmiyor.





DSÖ, şu ana kadar Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson&Johnson, AstraZeneca, Sinopharm ve Sinovac aşılarına acil kullanım izni verdi. Seyahat kısıtlamalarını güncelleyen ABD'nin yanında İngiltere de Türkiye dahil 37 ülkede yapılan aşıları tanıyacağını açıklamıştı.