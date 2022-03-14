Türkiye’yi savaşa sokacaklar!

Nordic Monitor, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy’nin dün akşam paylaştığı Bayraktar videosunda fark edilmeyen bir ayrıntıyı ortaya çıkardı. Videoda, SİHA’nın yönetildiği yer istasyonunda Türk operatörlerin görev yaptığı anlaşılıyor.





Türkiye’nin, sattığı droneların Ukrayna tarafından sıklıkla dile getirilmesinden ve paylaşılan videolardan rahatsız olduğu biliniyor. Ancak yer istasyonlarında Türk personelinin olması Ankara’nın başını ağrıtacak gibi görünüyor.



