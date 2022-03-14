Türkiye’yi savaşa sokacaklar!

Nordic Monitor, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy’nin dün akşam paylaştığı Bayraktar videosunda fark edilmeyen bir ayrıntıyı ortaya çıkardı. Videoda, SİHA’nın yönetildiği yer istasyonunda Türk operatörlerin görev yaptığı anlaşılıyor.
Türkiye’nin, sattığı droneların Ukrayna tarafından sıklıkla dile getirilmesinden ve paylaşılan videolardan rahatsız olduğu biliniyor. Ancak yer istasyonlarında Türk personelinin olması Ankara’nın başını ağrıtacak gibi görünüyor.
Zalujnıy’nin resmi Facebook hesabından yayınladığı videoda Türk personelin kendi arasında konuşmaları ve hedefin vurulması için birbirlerine verdikleri talimatlar net bir şekilde duyuluyor. Bir Türk personel, “Tamam arkadaşlar bu daha iyi oldu.” dedikten hemen sonra, “Kullanıyoruz.” komutu veriyor ve ardından Rusya’ya ait olduğu iddia edilen topçu birlikleri komuta merkezi havaya uçuruluyor.
Videoyu paylaşan Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zalujnıy, Bayraktar TB2 SİHA’larını üreten BAYKAR Makina’nın sahiplerinden Haluk Bayraktar ile yakınlığı ile dikkat çekiyor.
BAYKAR’ın sahiplerinden Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar işgalin başlamasının hemen ardından Ukrayna’ye destek açıklamaları yapmıştı.