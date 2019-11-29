’’Türkiye’yi şikayet etmiyoruz, Havuz medyası ne yazıyorsa, onları anlatıyoruz’’

BASRİ DOĞAN- HOLLANDA





Kırık Tebeşir Platformu üyesi Ramazan İnce, iltica süreçlerin uzunluğu, dil eğitiminde karşılaşılan sıkıntılar, güvenlik problemleri ve entegrasyon sorunları hakkında Entegrasyon Sözcüsü Jan Paternotte’ye bilgi verdi. Broken Chalk Platform’un hazırladığı Türkiye’deki eğitim mağduriyetlerini içeren raporu Paternotte’ye veren İnce, Milletvekili’nin yaşanan sorunların düzelmesi için çalışma sözü verdiğini aktardı.





İnce, Türkiye’yi şikayet etmediklerini, yaşanan sorunları dile getirdiklerini vurguladı. ’’Havuz medyası ne yazıyorsa, biz de Avrupa’da bunları anlatıyoruz. Şu kadar kişi işten atıldı, şu kadar insan tutuklandı diye yazıyorlar, biz de kurumlara yetkililere ‘Türkiye’de bugün şu kadar insan tutuklandı’, ‘şu şu kadar kişi işten atıldı’ diye anlatıyoruz. Yaptığımız sadece mağduriyetleri dile getirmek. Biz ülkemizi seviyoruz.’’ dedi.





Tr724 ’e konuşan Ramazan İnce, görüşmenin olumlu geçtiğini belirterek, şunları anlattı: “Kırık Tebeşir Platformu olarak Meclis’e ziyarette bulunduk. Türkiye’de mağduriyetler yaşamış eğitimcilerin sorunlarını içeren raporumuzu Demokrat 66 Milletvekili ve Entegrasyon Sözcüsü Jan Paternotte’ye sunduk. Hazırladığımız rapor Birleşmiş Milletler (BM) Universal Period Review (UPR)’ye de verildi. Broken Chalk Platformu, eğitimci arkadaşlarımızın Hollanda’daki entegrasyon sürecinin hızlandırılması için çalışmalar yürütüyor. Öğretmenlik yapma adına teşviklerde bulunuyor. Bu çalışmalarımızı da anlatma fırsatı bulduk. Sayın Paternotte, genel olarak bizlerden memnun olduğunu söyledi. Hollanda Meclisi’ne bu başarılı eğitim çalışmalarını gündeme getireceğini belirtmesi bizi memnun etti.”



