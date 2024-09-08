Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye yine yanıyor! Alevler, yerleşim yerlerini tehdit ediyor /08 Eylül 2024 00:18

Türkiye yine yanıyor! Alevler, yerleşim yerlerini tehdit ediyor

Muğla, Antalya ve İzmir'de orman yangını çıktı. İzmir'de başlayan yangın ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınırken, Muğla'nın Menteşe ilçesindeki yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Havanın kararmasıyla birlikte gece görüşlü iki yangın söndürme helikopteri de çalışmalara katıldı. Öte yandan alevlerin, yerleşim yerlerini de tehdit ettiği belirtilirken, vatandaşlar su tankerlerini doldurararak ekiplere destek götürüyor.

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Türkiye bugün 3 ayrı yerdeki yangınlarla mücadele ediyor. İlk olarak Muğla'da başlayan yangını Antalya ve ardından İzmir izledi. Ekiplerin yangınlara müdahalesi devam ediyor.

MUĞLA

Muğla'nın Menteşe ilçesi Sarnıç Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 13.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri ve dumanları görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Alevlerin ulaştığı Yerkesik-Akbük karayolu ulaşıma tedbir amaçlı olarak trafiğe kapatıldı.

ALEVLER HIZLA YAYILDI

Muğla Valisi İdris Akbıyık, bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle alevlerin hızla yayıldığını belirterek, "Yangına 15 helikopter, 6 uçak, 78 arazöz, 15 iş makinası ve çeşitli kurumlardan 400 personelle müdahale ediliyor." dedi.

Yangının büyük bölümünün sarp arazide devam etmesi nedeniyle daha çok hava araçlarının etkin müdahalede bulunduğunu belirten Akbıyık, bölgede rüzgarın etkisini sürdürdüğünü ifade etti.

Akbıyık, ekiplerin yangını kontrol altına almak için yoğun çaba gösterdiğini dile getirdi.

Ekiplere vatandaşlar da traktörlerinin arkasına taktıkları su tankerleriyle destek veriyor.

ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNİ TEHDİT EDİYOR

Yerleşim yerlerini de tehdit eden yangına yakın mahallelerde bulunan camilerden yapılan duyurularla vatandaşların su tankerlerini doldurarak, yangın bölgesine gitmeleri ve ekiplere destek vermesi isteniyor.

İKİ GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTER ÇALIŞMALARA KATILDI

Havanın kararması ile birlikte gece görüşlü iki adet yangın söndürme helikopteri de çalışmalara katılıyor.

Karadan ise yangın söndürme ekiplerinin alevlerle mücadelesi aralıksız devam ediyor.

ANTALYA

Antalya Kumluca'ya bağlı yaklaşık 1600 rakımlı Kuzca Mahallesi Ayıbeleni mevkisindeki ormandan sabah saatlerinde duman yükseldiğini görenler, durumu 177 Orman Yangın İhbar Hattı'na bildirdi. Kara ulaşımının güç olduğu bölgeye ilk etapta yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Helikopterin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı, ancak saat 10.00 sıralarında rüzgarın hızını arttırmasıyla yeniden alevlenip yayılmaya başladı. Karadan müdahalenin güçlükle yapılabildiği yangın bölgesine 1 helikopter ve 2 uçak sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangının gece etkili olan yağış sırasında yıldırım düşmesi sonucu çıktığı, sabah saatlerinde de yayıldığı tahmin ediliyor.

İZMİR'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

İzmir'in Menemen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale başlatıldı.

Yahşelli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz, 5 su ikmal aracı ve yer ekibi sevk edildi.

yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 17.30 sıralarında kontrol altına alındı.
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