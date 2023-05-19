Samanyolu Haber /Politika / 'Türkiye, yine gençleriyle bir tarih yazmaya hazırlanmaktadır' /19 Mayıs 2023 01:01

'Türkiye, yine gençleriyle bir tarih yazmaya hazırlanmaktadır'

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak, "Dahili ve harici bedhahlara karşı Türkiye, yine gençleriyle bir tarih yazmaya hazırlanmaktadır" dedi.

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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Kılıçdaroğlu, "Dahili ve harici bedhahlara karşı Türkiye, yine gençleriyle bir tarih yazmaya hazırlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı şu şekilde:

"Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi, dahili ve harici bedhahlara karşı Türkiye, yine gençleriyle bir tarih yazmaya hazırlanmaktadır. Umudumuzu ve Atatürk’ün gençlere verdiği tarihsel görevi diri tutarak, kararlılıkla yürüyeceğiz. #19Mayıs kutlu olsun!"
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