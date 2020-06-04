Türkiye, yolsuzlukla mücadelede sınıfta kaldı

Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Grubu (GRECO), Türkiye'nin yolsuzlukla mücadelede sınıfta kaldığını duyurdu. GRECO, daha önce yapılan uyarılara rağmen Ankara'nın yolsuzluk ve rüşvetle mücadele alanında 2019 yılında da etkili önlemleri almadığı uyarısında bulundu.







Avrupa Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren GRECO, üye ülkelerde parlamenter, hakim ve savcılarla, yüksek bürokratların yolsuzluğa karışmasına ve rüşvet almasına yönelik önlemlerle ilgili yapılan tavsiyelerin yerine getirilip getirilmediği konusunda hazırlanan yıllık raporunu yayımladı.





Raporda, özellikle 4. tur çerçevesinde aralarında Türkiye’nin de bulunduğu “uyumsuzluk sürecine” dahil edilen 15 ülkenin yolsuzlukla mücadele attığı adımlar mercek altına alındı.





Buna göre, yapılan 37 tavsiye içinde Türkiye’nin yüzde 70,3’ünü hala yerine getirmediği, yüzde 18,9’unu kısmen yerine getirdiği, yüzde 10,8’ini ise tamamen yerine getirdiği bildirildi.





Türkiye’nin ardından ikinci sırada gelen Avusturya’nın ise toplam 20 tavsiyeden 70’ini gerçekleştirmediği, Macaristan’ın 18 tavsiye içinden yüzde 55’ini, Çekya’nın ise 14 tavsiye içinden yüzde 50’sini gerçekleştirmediği bildirildi.





Komite raporunda Norveç, Finlandiya ve İsveç en başarılı ülkeler içinde yer aldı.





Türkiye’den siyasi partilerin finansmanının şeffaflığının sağlanması ile ilgili durum, en fazla eleştiri yapılan konuların başında geliyor.





Türkiye’de milletvekili, hakim ve savcılar arasında yolsuzluğun önlenmesi konusunda, Ankara'nın somut önlemler almadığı eleştirisi ve genel anlamda durumun tatmin edici olmadığı uyarısı yapılırken, milletvekilleri için hala etik davranış kılavuzunun bulunmaması, yasama sürecinin şeffaflığı ve danışmanlık gibi konularda da sıkıntılar olduğu eleştirileri getiriliyor.





GRECO, daha önceki raporunda Türkiye’deki yapısal düzenlemelerin yargıç ve hakimlerin bağımsızlığına zarar verdiğine dikkati çekerek, bu düzenlemelerin yargıç ve hakimleri iktidar ile siyasete karşı bağımsız olma konumunda eskiye oranla daha sıkıntılı bir duruma soktuğu uyarasında bulunmuştu.





GRECO, Türkiye ile birlikte, Avusturya, Beyaz Rusya, Belçika, Çekya, Danimarka, Fransa, Almanya, Macaristan, İrlanda, Lüksemburg, Makedonya, Portekiz, Romanya, İspanya ve İsviçre’yi mercek altına aldı.