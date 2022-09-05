Türkiye yolundaki 'zehirli' gemi rota değiştirdi

SÃO PAULO NEREYE GİDECEK?





İngiltere’nin, Brezilya donanmasına ait tehlikeli atık madde içeren eski savaş gemisi São Paulo'nun Cebelitarık Boğazı’na geçişine izin verilmeyeceği açıklamasının ardından gemi yedi günlük bekleyişinin ardından rotasını geri çevirdi.29 Ağustos’tan bu yana aynı yerde yönünü korumak için 1-1,2 kts hızla bekleyişini sürdüren São Paulo’nun Gemi Trafik Takip Sisteminde 4 Eylül itibariyle geri döndüğü izlendi. Yasa dışı trafik halini alan São Paulo’nun Basel Sözleşmesine göre 30 gün içinde ihracatçı devlete geri getirilmesi gerekiyor.Brezilya’nın Guanabara Körfezi’nden 4 Ağustos 2022 Perşembe sabahı Alp Center römorkörüyle yüzdürülerek Türkiye’ye doğru yola çıkan São Paulo’nun 4 Eylül’de rotasının değiştirdiği Gemi Trafik Sistemine yansıdı.São Paulo’nun rotasının hangi yönde olacağı belirsizliğini korurken, konunun uzmanları farklı olasılıkların olabileceği yorumlarını yapıyor. Geminin sorumluluğunun iki ortağı olan Ocean Prime ve SÖK Denizcilik firmasında olduğunun altını çizen uzmanlar, geminin uluslararası sözleşmelere göre ihraç eden ülkeye gitmesi olasılığının yüksek olduğu üzerinde duruyor.Farklı ihtimalleri de gündeme getiren uzmanların üzerinde durdukları ikinci olasılık ise daha önce defalarca kez karşılaşılan geminin “kazayla” bir ada veya kıyıya oturtularak sökümünün yapılması ihtimali.