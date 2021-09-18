Samanyolu Haber /Ekonomi / "Türkiye yüksek doğalgaz fiyatlarına hazır olmalı" /18 Eylül 2021 14:01

"Türkiye yüksek doğalgaz fiyatlarına hazır olmalı"

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Türkiye'nin enerji fiyatlarını belirleyen bir ülke olmadığını, kış aylarında daha yüksek fiyatlara hazır olması gerektiğini söyledi.

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Bloomberg HT'ye konuşan Birol, dünyada doğalgaz fiyatlarındaki yükseliş ivmesi gündemden düşmezken, Türkiye'ye kış uyarısında bulundu.

Time dergisi tarafından en etkili 100 kişi arasında gösterilen Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Bloomberg HT yayınında enerji piyasasındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Birol, Türkiye'nin enerji fiyatlarını belirleyen bir ülke olmadığını, kış aylarında daha yüksek fiyatlara hazır olması gerektiğini söyledi.

Birol, "Kış ayları sert geçerse enerji fiyatları yüksek seyredebilir. Türkiye kış aylarında daha yüksek fiyatlara hazır olmalı" diye konuştu.
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