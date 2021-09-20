Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye - Yunanistan arasında şimdi de ‘balıkçı’ gerilimi /20 Eylül 2021 13:08

Türkiye - Yunanistan arasında şimdi de ‘balıkçı’ gerilimi

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Ankara’daki büyükelçiliğe, ‘Yunanistan karasularında avlanan’ Türk balık tekneleri hakkında protesto notası çekilmesi talimatı verdiğini duyurdu.

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Dendias “Türk balıkçı gemilerine eşlik eden ve Yunan balıkçı gemilerini taciz eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın bot uygulaması ayıptır.

Maalesef Türkiye yasa dışı davranışında ısrar ediyor” diyerek şöyle devam etti: “Uluslararası hukuk altında haklarını savunmaya bağlı olan Yunanistan, hiçbir meydan okumayı yanıtsız bırakmayacaktır.” dedi.

Yunanistan’ın yakın müttefiki Kıbrıs Cumhuriyeti ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de aynı bölgelerde doğalgaz arama çalışmaları yürütmesi nedeniyle Atina ile Ankara arasındaki ilişkilerde başlayan gerginlik hala sürüyor.


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