Türkiye - Yunanistan arasında şimdi de ‘balıkçı’ gerilimi

Dendias “Türk balıkçı gemilerine eşlik eden ve Yunan balıkçı gemilerini taciz eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın bot uygulaması ayıptır.





Maalesef Türkiye yasa dışı davranışında ısrar ediyor” diyerek şöyle devam etti: “Uluslararası hukuk altında haklarını savunmaya bağlı olan Yunanistan, hiçbir meydan okumayı yanıtsız bırakmayacaktır.” dedi.



Yunanistan’ın yakın müttefiki Kıbrıs Cumhuriyeti ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de aynı bölgelerde doğalgaz arama çalışmaları yürütmesi nedeniyle Atina ile Ankara arasındaki ilişkilerde başlayan gerginlik hala sürüyor.







