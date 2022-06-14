Türkiye-Yunanistan gerginliği tırmanıyor: ‘Masada iki senaryo var’

Son dönemde Türkiye ile Yunanistan arasında karşılıklı yapılan açıklamalarla gerginlik tırmanırken, son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın adaları silahlandırmasına ilişkin “Yunanistan’ı, tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz” demişti.







İlişkilerin bir iyi bir kötü seyrettiği Ankara-Atina hattında son dönemde yaşanan gerilim ile ilgili Yunanistan hükümetinden kaynaklar açıklamalarda bulundu.





Yunan yetkililer, Türkiye’den, gerilimi 2020’den beri görülmemiş seviyelere çıkaracak iki hamle beklediklerini açıkladı.





TÜRKİYE’NİN HAMLESİ BEKLENİYOR





Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesinde yer alan habere göre, Yunanistan, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu’nun BM’ye mektup yazmasını veya Türkiye’nin Ege Denizi’nde Yunanistan’a nota vermesini bekliyor. Hükümete yakın kaynaklar gazeteye yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Ege Denizi’ndeki adaların egemenliğine meydan okuyacak bir harekette bulunması bekleniyor.





Yunan yetkililerin, Türkiye’nin bu hamlesine ise BM’ye Türklerin Yunan adalarının silahsızlandırılmasıyla ilgili argümanlarına yazdığı bir mektupta yanıt verdiği gibi, karşı çıkmaya hazır olduğu vurgulandı.





Kathimerini gazetesine konuşan Yunan kaynaklara göre, Türkiye’den beklenen ikinci hamle ise Rodos ve Girit adaları arasında, yani 28. doğu meridyeninin batısında, Rodos’tan geçen bir bölgede devlete ait Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na arama ruhsatı verilmesidir. Yunanistan merkezli gazeteye göre, bu durumun adaların egemenlik haklarına itiraz olarak algılanabileceği de öne sürüldü.





‘BU YAZ SICAK GEÇECEK’





Gazeteye konuşan Yunan kaynaklar, Türkiye’nin olası senaryolardan hangisini izleyeceğini bilmese de yaz aylarıyla birlikte tansiyonun tırmanmasının olası olduğunu vurguladı. Yunan hükümet kaynakları bu yaz dönemi için “sıcak geçecek” yorumunu yaptı.





Gazete konuşan Yunan yetkililer, özellikle Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sert söylemlerini artırmasına neden olarak 2023 seçimlerini işaret etti. Gazete, Erdoğan’ın son dönemde anketlerde beklediği performansı yakalayamamasının Yunanistan’a karşı söylemlerini sertleştirdiğini öne sürdü. Erdoğan’ın özellikle Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’i hedef alan ithamlarının da bundan kaynaklandığı öne sürüldü.





İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüştü





KALIN-SULLİVAN KİLİT İSİMLER





Kathimerini’ye konuşan kaynaklar, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Erdoğan’ın baş danışmanı ve cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın’ın iki ülke arasındaki ilişkilerde emniyet valfi görevinde olduğunu da öne sürdü. İkilinin ABD-Türkiye ilişkilerinin onarılmasına yardımcı olmak için yakın gelecekte bir araya gelmesinin muhtemel olduğu iddia edildi.





Yunan yetkililer, İttifak’ın Rus saldırganlığı tehdidiyle karşı karşıya olduğu bir zamanda, ABD’nin Türkiye’ye bir NATO müttefikine karşı tutumunu yumuşatması konusunda tavsiyede bulunacağını umduklarını açıkladı.





ÇAVUŞOĞLU’NUN SÖZLERİNE YANIT





Öte yandan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün “Yunanistan Başbakanının ABD Kongresi’nde bizi övmesini beklemiyoruz. Fakat, iki NATO üyesi ülke ve NATO’da güvenlik ile ilgili dayanışma söz konusu. F-16’lar için lobi yapılması kabul edilebilir değil” dedi.





Çavuşoğlu’nun bu açıklamalarına Atina yönetiminden yanıt gecikmedi.





Yunanistan’da devlet televizyonu ERT’ye konuşan diplomatik kaynaklar, “Türkiye’nin asılsız iddialarına harita ve mektuplarla cevap verdik. Atina sadece kanıtlara yanıt verir.” dedi.





Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile düzenlediği basın toplantısında, “Bundan sonra müzakere olacaksa iki toplum arasında değil iki devlet arasında olacaktır” derken sözlerini “Türkiye Doğu Akdeniz’de hem kendi haklarını hem KKTC’nin hem de Kıbrıs Türk halkının haklarını savunmaya devam edecektir” diyerek devam ettirdi.





Çavuşoğlu, “Rum tarafının derdi Maraş'ı geri almak” dedi.