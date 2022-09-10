Samanyolu Haber /Dünya / 'Türkiye-Yunanistan gerilimi NATO'yu zora sokabilir' /10 Eylül 2022 09:25

'Türkiye-Yunanistan gerilimi NATO'yu zora sokabilir'

İki NATO üyesi Türkiye ve Yunanistan Ege Denizi’nde kıta sahanlığı ve hava sahası konusunda uzun süredir anlaşmazlık yaşıyor. Birbirini ihlalle suçlayan iki ülke arasında söylemler sertleşirken, uzmanlar yaşanan gerilimin tırmanmasının Rusya’ya karşı ittifakın birliğine odaklanılmaya çalışıldığı bir dönemde NATO’nun işleyişini ve ittifakın birliğini etkileyebileceği uyarısında bulunuyor.

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Son gerilim Türkiye’nin Yunanistan’ı Girit Adası’nda konuşlu bulunan Rus yapımı S-300 füze sistemlerini Türk savaş uçaklarına kilitlemekle suçlamasıyla patlak verdi.

Ankara geçen ay Doğu Akdeniz’de yapılan NATO misyonu uçuşları sırasında Yunan pilotların Türk savaş uçaklarına radar kilidi atarak tacizde bulunduğunu iddia etti. Atina ise bu iddialarını reddederek Ankara’yı hava sahasını ihlal etmekle suçladı.

Her iki ülke yaşanan olaylarla ilgili NATO’ya bildirimde bulunurken, NATO Müttefik Kara Komutanlığı’nın (LANDCOM) Twitter’dan paylaştığı 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajını Yunanistan’ın şikayeti üzerine silmesi Türkiye’de tepkilere yol açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 Eylül’de Teknofest’te yaptığı konuşmada Yunanistan’a karşı söylemini daha da sertleştirerek, “Ey Yunan, tarihe bak. Çok daha fazla ileriye gidersen, bunun bedeli ağır olur. Yunanistan’a tek cümlemiz var: İzmir’i unutma” dedi. Hafta içinde yaptığı bir başka açıklamada, genellikle de Suriye’nin kuzeyine yönelik olası askeri operasyon bağlamında kullandığı, “bir gece ansızın gelebiliriz” ifadeleriyle Atina’ya sert çıktı.

Erdoğan’ın sözleri Yunan yetkililer tarafından Türkiye’nin Ege Denizi’ndeki adalara karşı askeri bir adım atabileceğine yönelik bir tehdit olarak algılandı. Atina “egemenliğimizi savunmaya hazırız” dedi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Çarşamba günü NATO, Avrupa Birliği ülkelerinin yanı sıra Birleşmiş Milletler’e yazdığı mektupta bu üç uluslararası kuruluştan Türk yetkililerin ölçüyü aşan ve saldırgan sözleriyle nitelediği açıklamalarını resmi olarak kınamalarını istedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü VOA Türkçe’ye Çarşamba günü gönderdiği açıklamada, Türkiye ve Yunanistan’a görüş ayrılıklarını diplomatik yollarla çözmeleri çağrısında bulundu.

Ukrayna’daki Rusya işgaline dikkat çeken sözcü, NATO müttefikleri arasında gerilimi artırabilecek açıklamaların yardımcı olmadığını kaydetti. Açıklamada “Yunanistan’ın adalar üzerindeki egemenliğinin sorgulanması söz konusu değil” denildi.
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