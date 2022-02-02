Türkiye Yunanistan sınırında insanlık dramı

Avrupa Birliği’nin ve uluslararası insan hakları örgütlerinin uyarılarına rağmen Yunanistan’ın Meriç’te yaptığı geri itmeler bu kez can aldı. Yunanistan tarafından geri itilen 9 mülteci donarak hayatını kaybetti.





Yunanistan’ın son dönemde artırdığı geri itme(deport) olayları sığınmacıların ölümüyle sonuçlandı. Edirne İpsala’da Yunanistan’ın geri ittiği 9 mülteci donarak hayatını kaybetti. Edirne Valiliği, olayla ilgili açıklama yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Yunanistan sınır birlikleri tarafından geri itilen 22 göçmenden 12’sinin donduğunu söyledi. Donarak hayatını kaybeden göçmenlerin bazılarının yarı çıplak olduğu ve ayakkabısız olduğu görüldü. Fotoğraflar, Yunanistan güçlerinin geri itmeler sırasında mültecilerin kıyafetlerini soyduğu, cep telefonlarına ve paralarına el koyduğu iddialarını doğruluyor.





EDİRNE VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI





Edirne Valiliği bugün yaptığı açıklamada Yunanistan’ın geri etmesi sonrası 9 göçmenin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, “02.02. 2022 günü İpsala Ilçesi Paşaköy Köyü Mandakoru mevkiinde Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak vefat eden 9 göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır. Donma riski altındaki bir göçmen ise kurtarılarak Keşan devlet Hastanesi’ne sevk edilmiştir. Tıbbi yardım ihtiyacı olabilecek göçmenler için bölgedeki arama tarama faaliyetlerimiz devam etmektedir. Konuyla ilgili adli soruşturmaya başlanmıştır. Kamuoyuna üzüntüyle duyurulur.” denildi.