Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye Yunanistan'a iki yangın söndürme uçağı yolluyormuş! /09 Ağustos 2021 18:34

Türkiye Yunanistan'a iki yangın söndürme uçağı yolluyormuş!

Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Yunanistan'a iki yangın söndürme uçağı göndereceği açıklandı.

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Türkiye, Yunanistan'ın orman yangınlarıyla mücadelesine yardım için iki yangın söndürme uçağı yolluyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, bugün yaptığı açıklamada Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini ve Türkiye'deki yangınların büyük ölçüde kontrol altına alınmış olmasından dolayı iki uçağın Yunanistan'a gönderileceğini açıkladı.

Dendias, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gerçekleştirdiğimiz telefon konuşmasında bana Türkiye'deki yangınların kontrol altına alınmış olması nedeniyle iki Türk yangın söndürme uçağının(!) Yunanistan'a gönderileceği bilgisini verdi ve kendisine teşekkürlerimi sundum" ifadelerini kullandı.

Yunanistan’a uçak gönderileceğini söyleyen Pakdemirli’ye tepki

Temmuz ayı sonunda yaptığı bir açıklamada Türkiye'nin envanterinde yangın söndürme uçağı olmadığını, sadece kiralanan ve yurt dışından yardım olarak gönderilen uçaklarla yangınlara müdahale edildiğini belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin dünkü açıklamasında Yunanistan'a uçak gönderilebileceğini belirtmesi eleştirilere hedef olmuştu.

Pakdemirli dün yaptığı açıklamada, yangınların etkisi altındaki Yunanistan'ın yangın söndürme uçağı talebinden bahsederek, "Bunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Bizdeki yangınların hafiflemesiyle beraber eğer sağlayabileceksek bunu da Yunanistan tarafına sağlıyor olacağız” demişti.
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