‘Türkiye Yüzyılı’ tehdit ve baskıyla başladı

RTÜK HAREKETE GEÇTİ





RTÜK, 28 Mayıs Seçimi sırasında yaptıkları seçim yayını gerekçesiyle aralarında Halk TV, Tele 1, KRT, TV 5, Flaş Haber ve Sözcü TV’nin de bulunduğu çok sayıda kanal hakkında inceleme başlattı. Yayınlarda ‘halkı aşağılayan hakaret ve saldırılarda’ bulunulduğu iddia edildi. RTÜK’ten yapılan açıklamada, “Milli iradenin tecelli ettiği seçim günü akşamı FOX TV’de programcılardan Çiğdem Toker’in ‘Demokrasi sandıktan ibaret değildir’ şeklindeki açıklamaları ve yayının tamamı uzmanlarımız tarafından raporlaştırılmaya başlanmıştır. Raporun tekemmül etmesine müteakip ilk Üst Kurul toplantısında dosya karara bağlanmak üzere gündeme alınacaktır” denildi.

BÜROKRATLARA TEHDİT





Seçim sürecinde en çok tartışılan konulardan biri olan bürokrasiye dair de mesajlar gelmeye başladı. AKP Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Av. Nureddin Çelik, Erdoğan’a destek vermeyen bürokratları açık açık tehdit ederek, “Destek açıklaması yapmayan bürokratlar sizlerle de uğraşacağız” dedi. Çelik’e cevap veren İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye Cumhuriyeti Devleti dışında kimsenin bürokratı olmayan bu ülkenin tüm şerefli kamu görevlilerinin haklarının yer ve yetki teminatlarının takipçisi olacağız. Hodri meydan. Babanızın çiftliği sandınız memleketi" dedi.

CHP BİNASINA SALDIRI





İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde bulunan CHP mahalle temsilciliği bürosuna motorlu iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Kaymakamlık açıklamasında, CHP temsilciliğinin kepenklerine 5 el ateş edildiği tespit edilen saldırıyla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

DÖRT KOLDAN SALDIRI





İstanbul Sultangazi’de dükkanına girip Cumhurbaşkanı Erdoğan sloganı atan bir gence hakaret ettiği öne sürülen şahıs gözaltına alınarak, fırını mühürlendi. İş yeri açma ve çalışma ruhsatı ise iptal edildi. Dükkanının camına Erdoğan posteri asıldı. Yandaş basında haberleri yapıldı. Sosyal medyadan tepki gösteren yurttaşlar, hakaret varsa soruşturma açılabileceği ancak fırıncıya gösterilen tepkinin intikam almak olduğunu söyledi.

SANATÇILAR HEDEFTE





Seçim öncesi Kılıçdaroğlu’nu destekleyen sanatçılar hedef alındı. Eski ABB Başkanı AKP’li Melih Gökçek, sosyal medya hesabından aralarında Tarkan, Gülşen, Fazıl Say, Mustafa Sandal ve Murat Boz’un da olduğun sanatçıların tek tek isimlerini paylaşarak, “Burnunuzu bir daha siyasete sokmazsınız” tehdidinde bulundu.

SOSYAL MEDYA GÖZALTILARI





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, seçim öncesi ve seçim sürecinde sosyal medya hesaplarından kamuoyunda ‘yanıltıcı, gerçek dışı ve yanlış algı oluşturacak şekilde kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya yönelik gerçeğe aykırı paylaşımlar yaptıkları iddiasıyla sosyal medya hesapları ile ilgili soruşturma başlattı.

Erdoğan Rejimi, 28 Mayıs seçimlerinin hemen ardından baskıyı artırdı. Seçim öncesi ‘birlik’ mesajları veren Saray yönetimi, daha ilk günden tehdit diline sarıldı. Medyaya RTÜK sopası gösterilirken bürokratlar hedef tahtasına konuldu. Yüzde 50’yi zor geçen iktidar, karşısına çıkacak krizlere karşı toplumsal muhalefeti şiddet ve tehditle bastıramaya çalışacağının sinyalini verdi.RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabında üst kurulun yaptığı açıklamayı, “Millî iradeye, demokrasiye, seçim sonuçlarına saygı duymayan ve halkımızı aşağılayan, aziz milletimizi küçük düşürmeye çalışanların bu tutumlarına sessiz kalmayacağız” mesajıyla paylaştı. RTÜK üyesi İlhan Taşcı ise Şahin’inin mesajını Twitter hesabında alıntılayarak şu tepkiyi gösterdi: “Sayın Ebubekir Şahin siz zaten kararınızı vermişsiniz! İsterseniz Üst Kurulu dahi toplamadan vereceğiniz cezaları da açıklayıverin. Yaptığınız Üst Kurulun yetkisini gasptır. Kurul daha toplanmadan sizin oyunuzun rengi belli olmuştur. Siz bu dosyaların görüşülmesine katılamazsınız!”Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) de RTÜK’ün Halk TV, Tele 1, KRT, TV5, Flaş Haber ve Sözcü TV’ye inceleme başlatmasına tepki gösterdi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “RTÜK’ün görevi, seçim biter bitmez medyayı tehdit etmek değildir. Gazetecilere aba altından sopa göstermek hiç değildir. Çok sesli toplumdan, tek sesli toplum yaratma yolunda yoğun çaba harcayan RTÜK asıl görevini unutmuş görünmektedir. Seçim biter bitmez üyemiz Çiğdem Toker’in sosyal medya hesabından hedefe konulması özerk olması gereken RTÜK’e yakışmamıştır. Halk TV, Tele1, KRT TV, Flash Haber ve Sözcü TV hakkında inceleme başlatılması da halkın haber alma hakkına yönelik sistematik darbelerden biridir. RTÜK’e kuruluş yasasındaki amaçlara uygun görev yapması gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. RTÜK medyaya eşit mesafede durmayı başarmalı, kararlarında tarafsız olmalı, Anayasa’ya, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne saygı göstermelidir. RTÜK’ü iktidar yancılığını değil, tüm ülkenin yurttaş yararını merkeze alan bir anlayışla kendini güncellemeye çağırıyoruz.”Soruşturma kapsamında Darkwebhaber, HaberReport, solcugazete, militerdoktrin ve ajans muhbir isimli sosyal medya hesaplarının kullanıcıları hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bu hesaplardan Militerdoktrin’in sahibi Hüseyin D. ile Darkwebhaber’in sahibi Arda A.’yı gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Arda A. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Hüseyin D. ise yurtdışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.