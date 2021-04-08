Türkiye'ABD'ye 'Halkbank için tazminatı' teklif etti iddiası

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Türkiye'nin, ABD'ye, "F 35 projesi için bugüne kadar ödediğimiz 1,3 milyar doları Halkbank tazminatı olarak kabul edin. Alacak verecek kalmasın” teklifinde bulunacağını iddia etti.





ABD'de görülen Halkbank davasıyla ilgili son kulis bilgilerini paylaşan Altaylı'nın konuyla ilgili bugünkü yazısı şöyle.





Halkbank'ın davası New York’ta sürüyor ben de kenardan kenardan izliyorum.





Bilgi gelmiyor değil ama fazlaca paylaşmıyorum.





Mesela bankanın mahkemenin yetkisiz olduğu yönündeki itirazını yazmadım.





Şimdi üst mahkeme bu itirazı inceliyor.





Büyük ihtimalle ret kararı vermesi bekleniyor çünkü geçmişte bu yetkisizlik iddiası hiçbir zaman geçerlilik kazanmamış.





Çünkü ABD bu yetkiyi hukuktan değil, gücünden daha doğrusu doların gücünden alıyor.





Pek çok Avrupalı banka bu davayı kaybetmiş hatta pek çoğu kaybetmeden uzlaşma yoluna giderek konuyu kapatmış.





Alman, Fransız, İngiliz bankaları milyarlarca dolar tazminat ödemeyi kabul ederek işin içinden çıkmışlar.





Hong Kong merkezli Quinland and Associates’in hesaplamasına göre 2020 sonu itibarıyla benzer suçlamalara maruz kalan dünya bankalarının ABD’ye ödeyeceği tazminatların toplam miktarı 400 milyar doları bulacak.





Kabadayı haraç kesmiş anlayacağınız.





Türkiye de bunu biliyor ve bu yüzden bir yandan yasal mücadelesini sürdürürken, bir yandan da pazarlık ediyor.





New York’tan bana gelen son haberlere göre Türkiye, ABD’ye bu konu ile ilgili bir teklif sunmayı planlıyormuş.





O teklif şöyle:





“F 35 projesi için bugüne kadar ödediğimiz 1,3 milyar doları Halkbank tazminatı olarak kabul edin. Alacak verecek kalmasın”





Bu teklif kabul görür mü emin değilim.





Sonuçta biz o parayı Lockheed Martin’e ödedik.





ABD Hazinesi’ne değil.





O parayı geri alıp alamayacağımız ise başka bir davanın konusu.