Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 101 yeni can kaybı ve günlük 23 bin 957 vaka /06 Ağustos 2021 21:47

Türkiye'de 101 yeni can kaybı ve günlük 23 bin 957 vaka

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden açıklandı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 243 bin 280 Covid-19 testi yapıldı, 23 bin 957 kişinin testi pozitif çıktı, 101 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının artış hızı istenilen seviyede düşerse daha güvende olacağız. Bunun için iki yol var; tedbir ve aşı. Aşınızı olun" ifadelerini kullandı.

YENİ VAKA SAYISI 24 BİN SINIRINDA

Bakanlığın 4 Ağustos verilerine göre, 245 bin 152 test yapılmıştı. Dün, 24 bin 297 vaka tespit edilirken, 108 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise vaka sayısı yine 24 bin sınırında seyretti.

Türkiye'nin 6 Ağustos 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:  


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