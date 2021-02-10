Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye'de 103 gün, Almanya'da 9 gün! /10 Şubat 2021 12:16

Türkiye'de 103 gün, Almanya'da 9 gün!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın çiftçinin cebindeki telefonu zenginlik emaresi diye gösterirken, akıllı telefonlardan alınan fahiş vergileri görmezden geldi. Türkiye’de 103 gün çalışarak alınabilen akıllı telefon için Yunanistan’da 26, Almanya’da 9 gün çalışmak yetiyor.

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"Bizi bitirdiniz." diyen çiftçiyi cebinde akıllı telefon olduğu hâlde durumundan şikayet etmekle eleştiren Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ı sosyal medya kullanıcıları yerden yere vurdu. 

Dünyada son model bir iPhone'a sahip olmak için en fazla mesai sarf edilmesi gereken ülkeni Türkiye olduğu ortaya çıktı.

103 GÜN ÇALIŞMANIN KARŞILIĞI BİR iPHONE 12

Türkiye'de 103 gün çalışarak alınabilen iPhone 12 Pro model akıllı telefon, Kazakistan'da 75 gün, Bosna Hersek'te 59 gün, Hindistan'da 54 gün, Yunanistan'da sadece 26 gün çalışarak alınabiliyor.

Türkiye'yi kıskanan Almanya'da ise ortalama maaşa sahip bir kişi 9 gün çalışarak bu telefona sahip olabiliyor. Araştırmada Türkiye'deki ortalama maaş 3 bin 35 TL olarak ele alındı. 

Ancak emekli ve asgari ücretlilerden müteşekkil 25 milyon kişinin maaşı 1.500 TL ila 2 bin 824 TL arasında değişiyor. 

DOLAYLI VERGİ YÜKÜ

Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar, “Sadece akıllı telefon değil, tüm ürünler için aynı şey geçerli.” dedi.

Turhan, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ülkeleri içinde satın alma gücü bakımından en kötü durumda olan ülkelerden biri olan Türkiye'de tüketicinin dolaylı vergi yükü altında ezildiğini, aldığı her ürünün fiyatının Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Özel İletişim Vergisi (ÖİV) gibi vergilerle şiştiğini vurguladı.  

Turhan, “Doğrudan vergi vermesi gerekenlerden vergi toplanamayınca yük emekçinin, tüketicinin sırtına biniyor.” dedi.

"BU FAKİRLEŞMENİN HESABINI VERİN"

Mahir Ünal'ın aktardığı çiftçi ile konuşması 6 yıl önce gerçekleşti. 2014 yılında Türkiye'de kişi başına düşen milli gelir 10 bin 404 dolar mertebesindeydi. 

Sözü edilen iPhone 6,  o yıl 2 bin 349 TL fiyatla piyasaya çıktı. Bugün ise kişi başına düşen milli gelirimiz 7 bin 715 dolara gerilemiş durumda. Son model iPhone 12'nin çıkış fiyatı tam 11 bin TL. Sosyal medyada, “Siz çiftçiye cep telefonunun hesabını soracağınıza, bu fakirleşmenin hesabını verin.” yorumları yapılıyor.
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