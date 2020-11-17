Türkiye'de 103 kişi daha hayatını kaybetti

Türkiye'de korona virüsü (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 103 kişi öldü ve 3 bin 819 yeni hasta tespit edildi. Toplam ölü sayısı 11 bin 704'e, toplam hasta sayısı 421 bin 413'e yükseldi.







Sağlık Bakanlığı'nın "COVID Bilgilendirme Sayfası"ndaki bilgilere göre, iyileşenlerin 2 bin 688 artarak 359 bin 63'e ulaştı.





Dün 3 bin 610 olan ağır hasta sayısı bugün 3 bin 657'ye çıktı. 156 bin 692 yeni testle birlikte toplam test sayısı 16 milyon 464 bin 678 oldu.





Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 3.819 hastamız var. Mücadelenin kritik aktörleri sağlık çalışanlarımız. En kritik savaşçılarımızı güçlü tutmak zorundayız. Tedbirlere uymak hepimiz için bir zorunluluk. Sağlık ordumuzun yanında olduğunuzu gösterin. Mücadeleye güç verin" ifadelerini kullandı.