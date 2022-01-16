Türkiye'de 136 can kaybı ve 68 bin 895 yeni vaka

15 OCAK VERİLERİ





Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük Covid-19 tablosunu açıkladı. 16 Ocak Salı gününün verilerine göre, 364 bin 426 test yapıldı.Güncel verilere göre, 54 bin 100 yeni vaka tespit edilirken 136 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte, 68 bin 895 kişi sağlığına kavuştu.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgının her döneminde olumsuz propagandalar yapıldı. Aslında bir “salgın” olmadığı veya durumun kat kat fazla kısıtlama gerektirdiği iddia edildi. Süreci makul şekilde yönetme çabası ise bizi bugün normale yaklaştırdı. NE ENDİŞE NE GEVŞEME! Tedbirle, aşıyla bugünü de aşacağız" dedi.Türkiye'nin 16 Ocak 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle:15 Ocak verilerine göre, dün 384 bin 263 test yapılmıştı. Dün, 63 bin 967 vaka tespit edilirken, 177 kişi hayatını kaybetmiş ve 52 bin 16 kişi sağlığına kavuşmuştu.