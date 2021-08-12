Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 138 yeni can kaybı ve günlük 22 bin 261 vaka /12 Ağustos 2021 22:02

Türkiye'de 138 yeni can kaybı ve günlük 22 bin 261 vaka

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden açıklandı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 535 Covid-19 testi yapıldı, 22 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti.

CAN KAYBI ARTTI!

Bakanlığın 11 Ağustos verilerine göre, 278 bin 263 test yapılmıştı. Dün, 27 bin 356 vaka tespit edilirken, 128 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise can kaybı artarak 138'e yükseldi.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının seyrini kontrol altında tutmak için elimizdeki iki büyük imkan tedbir ve aşıdır. Aşı olup bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaya devam etmeliyiz. Aşı ile salgın son bulacak" ifadelerini kullandı.  

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 69.79, ikinci doz ortalaması yüzde 51.25, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 81 milyon 482 bin 6 oldu.

Türkiye'nin 12 Ağustos 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:

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