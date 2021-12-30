Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 139 can kaybı var, günlük vaka 39 bini geçti /30 Aralık 2021 19:36

Türkiye'de 139 can kaybı var, günlük vaka 39 bini geçti

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koroanvirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden açıklandı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 369 bin 647 Covid-19 testi yapıldı, 39 bin 681 kişinin testi pozitif çıktı, 139 kişi yaşamını yitirdi.

VAKA 40 BİNE DAYANDI!

Bakanlığın 29 Aralık verilerine göre, dün 366 bin 363 test yapılmıştı. Dün, 36 bin 684 vaka tespit edilirken, 142 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise vaka sayısında rekor artış yaşandı ve koronavirüse yakalananların sayısı 40 bini geçti!

BAKAN KOCA'DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İKİ FAKTÖRÜ birlikte düşünmek zorundayız. Vaka sayıları yakın günlere kıyasla iki katına yaklaşıyor. Öte yandan, vakalar içinde oranı giderek yükselen Omicron varyantının bulaşma kabiliyeti fazla. Mevcut durum, alışageldiğimizden çok daha dikkatli olunmasını şart kılıyor" ifadelerine yer verdi.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale,  Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Türkiye'nin 30 Aralık 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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