Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 142 can kaybı ve 36 bin 684 yeni vaka /29 Aralık 2021 22:12

Türkiye'de 142 can kaybı ve 36 bin 684 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koroanvirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden açıklandı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 366 bin 363 Covid-19 testi yapıldı, 36 bin 684 kişinin testi pozitif çıktı, 142 kişi yaşamını yitirdi.

VAKA SAYISI REKORA KOŞUYOR!

Bakanlığın 28 Aralık verilerine göre, dün 368 bin 842 test yapılmıştı. Dün, 32 bin 176 vaka tespit edilirken, 184 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise vaka sayısında rekor bir artış yaşandı ve koronavirüse yakalananların sayısı 37 bine dayandı.

BAKAN KOCA'DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarında yaşanan artışla birlikte, hastalığa yakalananlar arasında ileri yaştakilerin, kronik rahatsızlığı olanların sayısı da yükselecek. Bu durum, kayıplarımızın artma ihtimalini güçlendiriyor. RİSK GRUBUNDAKİLER daha dikkatli olmalı, hatırlatma dozlarını yaptırmalıdır" ifadelerine yer verdi.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale,  Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Türkiye'nin 29 Aralık 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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