Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 143 can kaybı var, günlük vaka 66 bini geçti /05 Ocak 2022 20:30

Türkiye'de 143 can kaybı var, günlük vaka 66 bini geçti

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden açıklandı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük Covid-19 tablosunu açıkladı. 5 Ocak verilerine göre, 417 bin 787 test yapıldı.

VAKA SAYISINDA İNANILMAZ ARTIŞ

Son 24 saatte, 66 bin 467 yeni vaka tespit edildi. 29 bin 316 kişi de sağlığına kavuşurken korona nedeniyle bugün 143 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron varyantıyla birlikte vaka sayılarındaki artışa rağmen hastaneye yatışlarda endişe verici bir yükselme söz konusu değil. Öte yandan, hastaneler riskin arttığı ortamlar; kendimiz kadar sağlık çalışanlarını da korumak zorundayız. HASTANEYE GİTTİĞİNİZDE lütfen dikkatli olun" dedi.

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