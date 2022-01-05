Türkiye'de 143 can kaybı var, günlük vaka 66 bini geçti

VAKA SAYISINDA İNANILMAZ ARTIŞ





BAKAN KOCA’DAN UYARI





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron varyantıyla birlikte vaka sayılarındaki artışa rağmen hastaneye yatışlarda endişe verici bir yükselme söz konusu değil. Öte yandan, hastaneler riskin arttığı ortamlar; kendimiz kadar sağlık çalışanlarını da korumak zorundayız. HASTANEYE GİTTİĞİNİZDE lütfen dikkatli olun" dedi.





Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük Covid-19 tablosunu açıkladı. 5 Ocak verilerine göre, 417 bin 787 test yapıldı.Son 24 saatte, 66 bin 467 yeni vaka tespit edildi. 29 bin 316 kişi de sağlığına kavuşurken korona nedeniyle bugün 143 kişi hayatını kaybetti.