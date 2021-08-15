Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 154 yeni can kaybı ve günlük 18 bin 847 vaka /15 Ağustos 2021 20:23

Türkiye'de 154 yeni can kaybı ve günlük 18 bin 847 vaka

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden açıklandı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Son 24 saatte, 18 bin 847 yeni vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle bugün 154 kişi ise hayatını kaybetti. Öte yandan 14 bin 426 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA: DAHA ÇOK TEDBİR

Güncel koronavirüs tablosunu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki kontrolü kalıcı hale getirmek elimizde. Daha çok tedbirlere uyum ve daha çok aşılanma oranı ile başaracağız" ifadelerini kullandı. 

AŞILAMA HANGİ AŞAMADA? 

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 70.92, ikinci doz ortalaması yüzde 53.03, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 83 milyon 549 bin 131 oldu.

ÖNCEKİ GÜN TABLO NASILDI?

Bakanlığın 14 Ağustos verilerine göre, dün 284 bin 947 test yapılmıştı. Dün, 19 bin 949 vaka tespit edilirken, 145 kişi hayatını kaybetmiş ve 15 bin 364 kişi sağlığına kavuşmuştu.

Türkiye'nin 15 Ağustos 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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