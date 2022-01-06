Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 156 can kaybı var, günlük vaka 68 bini geçti /06 Ocak 2022 20:48

Türkiye'de 156 can kaybı var, günlük vaka 68 bini geçti

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden açıklandı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 418 bin 823 Covid-19 testi yapıldı, 68 bin 413 kişinin testi pozitif çıktı, 156 kişi yaşamını yitirdi.

Bakanlığın 5 Ocak verilerine göre, dün 417 bin 787 test yapılmıştı. Dün, 66 bin 467 vaka tespit edilirken, 143 kişi hayatını kaybetmişti. Rekor artışın hız kesmeden devam ettiği bugün de, vaka sayısı 70 bine dayandı. Yine can kaybında da artış yaşandı ve 156 yurttaş yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA'DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kapalı, havalandırması kısıtlı ortamlarda, maske kullanılmayan restoran ve kafeteryalarda uzun süre kalınmamalı. Katılımın fazla olduğu toplantılar, ev içi kalabalık ve uzun süreli buluşmalar, eğlence mekânları bulaşmayı artırmaktadır. Tedbirlerin önemi fazlasıyla artmış durumda" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin 6 Ocak 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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