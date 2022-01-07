Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 157 can kaybı var, günlük vaka ise 63 bin 214 /07 Ocak 2022 21:21

Türkiye'de 157 can kaybı var, günlük vaka ise 63 bin 214

Türkiye'de son 24 saatlikdilimi kapsayan koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden açıklandı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 406 bin 796 Covid-19 testi yapıldı, 63 bin 214 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA'DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron kaynaklı vaka artışları hastanelere henüz benzer düzeyde yansımadı. Fakat bu varyantın diğer varyantlarla karşılaştırıldığında daha az hasta ettiğini söyleyebilmek için elimizde yeterli veri yok. HASTALIĞI HAFİF GEÇİRİRİM DÜŞÜNCESİYLE tedbirleri asla ihmal etmeyin" ifadelerine yer verdi.

DÜN 68 BİN 413 VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 6 Ocak Perşembe gününe ait verilere göre, 68 bin 413 vaka tespit edilirken 156 kişi hayatını kaybetmişti. Öte yandan, dün, 418 bin 823 test yapılmış ve 25 bin 502 kişi sağlığına kavuşmuştu.

Türkiye'nin 7 Ocak 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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