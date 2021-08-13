Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 157 yeni can kaybı ve günlük 21 bin 372 vaka /13 Ağustos 2021 21:47

Türkiye'de 157 yeni can kaybı ve günlük 21 bin 372 vaka

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden açıklandı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 285 bin 242 Covid-19 testi yapıldı, 21 bin 372 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti.

CAN KAYBI ARTIŞTA!

Bakanlığın 12 Ağustos verilerine göre, dün 281 bin 535 test yapılmıştı. Dün, 22 bin 261 vaka tespit edilirken, 138 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise can kaybı artarak 157'ye yükseldi.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki azalma henüz istediğimiz seviyede değil. Daha çok bağışıklık kazandıkça ve tedbirlere uydukça başarılı olacağız. Yarın daha güvenli olsun istiyorsak bugün daha tedbirli olalım" ifadelerini kullandı.  

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 70.41, ikinci doz ortalaması yüzde 52.21, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 82 milyon 621 bin 415 oldu. 

Türkiye'nin 13 Ağustos 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:

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