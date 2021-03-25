Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 157 yeni can kaydı ve günlük 28 binden fazla vaka var /25 Mart 2021 22:52

Türkiye'de 157 yeni can kaydı ve günlük 28 binden fazla vaka var

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden açıklandı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 157 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 28 bin 731 kişiye vaka, bin 210 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi. 

Koronavirüs nedeniyle 28 bin 731 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 120 bin 13'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 19 bin 186 oldu.  

AĞIR HASTA SAYISI BİN 790

Tabloya göre, toplam test sayısı 37 milyon 212 bin 928, toplam ağır hasta sayısı bin 790, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 900 bin 829, bugünkü test sayısı 222 bin 753 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin 25 Mart 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:

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