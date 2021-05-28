Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 164 yeni can kaybı ve günlük 7 bin 773 vaka /28 Mayıs 2021 21:50

Türkiye'de 164 yeni can kaybı ve günlük 7 bin 773 vaka

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden paylaşıldı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 220 bin 162 Covid-19 testi yapıldı, 7 bin 773 kişinin testi pozitif çıktı, 164 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı bin 454 oldu, 12 bin 284 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 83 bin 99'a yükseldi.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 228 bin 322 olduğu, bugün iyileşen 12 bin 284 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 83 bin 99’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,1, ağır hasta sayısının ise bin 454 olduğu açıklandı.

DÜN 183 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 27 Mayıs verilerine göre, semptom gösteren 673 hastayla birlikte 8 bin 426 yeni vaka tespit edilmişti. Dün, 183 kişi hayatını kaybederken 13 bin 102 kişi de sağlığına kavuşmuştu.

Türkiye'nin 27 Mayıs 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: 

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