Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 165 yeni can kaybı ve günlük 18 bin 163 vaka /16 Ağustos 2021 20:49

Türkiye'de 165 yeni can kaybı ve günlük 18 bin 163 vaka

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden açıklandı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Son 24 saatte, 18 bin 163 yeni vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle bugün 165 kişi ise hayatını kaybetti. Öte yandan 16 bin 642 kişi sağlığına kavuştu.

KOCA UYARDI

Güncel koronavirüs tablosunu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının kontrolü bizde olsun istiyorsak aşı olmalı ve tedbirlere bir süre daha sıkıca uymalıyız. Kontrolü elde tutma imkanımız var" dedi. 

AŞILAMA VERİLERİ

Birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 71.46, ikinci doz ortalaması yüzde 53.72, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 84 milyon 547 bin 410 oldu.

Türkiye'nin 16 Ağustos 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:

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