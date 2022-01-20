Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 166 can kaybı ve 71 bin 843 yeni vaka /20 Ocak 2022 19:47

Türkiye'de 166 can kaybı ve 71 bin 843 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden açıklandı.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 414 bin 312 Covid-19 testi yapıldı, 71 bin 843 kişinin testi pozitif çıktı, 166 kişi yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA'DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Küresel salgının ulaştığı nokta ve hastalığın yayılma hızı dikkate alındığında, maske kullanımı ile sosyal mesafeye, hijyen kurallarına uyulmasının önemi daha çok artmıştır. Hatırlatma dozu aşılarının da aynı şekilde Omicron varyantına karşı önemli bir tedbir olduğu unutulmamalı" ifadelerine yer verdi.

DÜN 176 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 19 Ocak Çarşamba gününe ait verilere göre, 72 bin 615 vaka tespit edilirken 176 kişi yaşamını yitirmişti. Dün, 412 bin 31 test yapılmış ve 84 bin 426 kişi sağlığına kavuşmuştu.

Türkiye'nin 20 Ocak 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle:  
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