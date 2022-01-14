Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 167 can kaybı ve 67 bin 857 yeni vaka /14 Ocak 2022 20:49

Türkiye'de 167 can kaybı ve 67 bin 857 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden açıklandı.

SHABER3.COM

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 392 bin 438 Covid-19 testi yapıldı, 67 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 167 kişi yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA'DAN TURKOVAC AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilindiği gibi, Turkovac’ın primer aşılama Faz 3 sonuçları bilim insanları tarafından açıklandı. Bu sonuçlar, Turkovac’ın, karşılaştırıldığı inaktif aşıdan daha etkili olduğunu göstermiştir. Turkovac’ı bekleyenler, yerli aşıya güvenleri artmış olarak aşılarını yaptırabilirler" ifadelerine yer verdi.

DÜN 153 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bakanlığın açıkladığı 13 Ocak Perşembe gününe ait verilere göre, 75 bin 564 vaka tespit edilirken 153 kişi yaşamını yitirmişti. Dün, 410 bin 116 test yapılmış ve 51 bin 675 kişi sağlığına kavuşmuştu.

Türkiye'nin 14 Ocak 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle: 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye'de 167 can kaybı ve 67 bin 857 yeni vaka Sonraki Haber >>

Yandaş isimle sert tartışma

Yandaş isimle sert tartışma

Şehir eşkıyası ev sahibi, baltayla saldırdı

Şehir eşkıyası ev sahibi, baltayla saldırdı

Bulgaristan'da korona inkarcıları polisle çatıştı

Bulgaristan'da korona inkarcıları polisle çatıştı

Doğu Perinçek Abdülhamit'i savundu!..

Doğu Perinçek Abdülhamit'i savundu!..

Ahmet Davutoğlu'ndan ilginç çıkış

Ahmet Davutoğlu'ndan ilginç çıkış

Cumhur İttifakı'nın kalesinde tepkiler yükseliyor: 'MHP'liyim ama...

Cumhur İttifakı'nın kalesinde tepkiler yükseliyor: 'MHP'liyim ama...

Kokpiti bastı, ön camdan atlamaya çalıştı

Kokpiti bastı, ön camdan atlamaya çalıştı

Guantanamo'nun ebedi tutukluları: Moritanyalı

Guantanamo'nun ebedi tutukluları: Moritanyalı

Kör, Sağır, Lal olan Vicdanlar

Kör, Sağır, Lal olan Vicdanlar

Sulh ceza hakimlikleri kimin projesi

Sulh ceza hakimlikleri kimin projesi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:42:12