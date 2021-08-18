Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 168 yeni can kaybı ve günlük 19 bin 944 vaka /18 Ağustos 2021 21:50

Türkiye'de 168 yeni can kaybı ve günlük 19 bin 944 vaka

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden açıklandı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 295 bin 206 Covid-19 testi yapıldı, 19 bin 944 kişinin testi pozitif çıktı, 168 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşılanma oranı arttıkça ve tedbirlere uydukça yeni vaka sayısı da azalacak. Yarın bugünden daha güvenli olacak" ifadelerini kullandı.  

VAKA SAYISI DÜN 21 BİNİN ÜZERİNDEYDİ

Bakanlığın 17 Ağustos verilerine göre, 21 bin 692 vaka tespit edilirken, 183 kişi hayatını kaybetmişti. Öte yandan, dün 294 bin 561 test yapılmış ve 14 bin 636 kişi sağlığına kavuşmuştu.

Türkiye'nin 18 Ağustos 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:

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