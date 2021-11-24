Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 175 yeni can kaybı ve günlük 27 bin 592 vaka /24 Kasım 2021 21:39

Türkiye'de 175 yeni can kaybı ve günlük 27 bin 592 vaka

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden açıklandı.

SHABER3.COM

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 364 bin 351 Covid-19 testi yapıldı, 27 bin 592 kişinin testi pozitif çıktı, 175 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgın sürecinin tahmin edilenden çok daha fazla sürmesi beklentileri kırdı, motivasyonu azalttı. Fakat yüksek vaka sayıları ve vefatlarla, gerçek her gün tekrar tekrar karşımızda. Covid-19’u yok sayamayız. Mücadele, tıpkı salgının varlığı kadar tartışılmaz bir kesinlikte olmalı” dedi.

AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale,  Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

Türkiye'nin 24 Kasım 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:  



Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye'de 175 yeni can kaybı ve günlük 27 bin 592 vaka Sonraki Haber >>

Tanju, yerli olalım milli olalım dedi, sonra dede olmak için ABD'ye gitti!

Tanju, yerli olalım milli olalım dedi, sonra dede olmak için ABD'ye gitti!

TGRT sunucusu Ekrem Açıkel'den işçileri aşağılayan dolar yorumu

TGRT sunucusu Ekrem Açıkel'den işçileri aşağılayan dolar yorumu

aHaber'de şok dolar yorumu

aHaber'de şok dolar yorumu

Atanamayan öğretmenler için anlamlı video

Atanamayan öğretmenler için anlamlı video

Hekimler İstanbul'dan Ankara'ya 'Beyaz Yürüyüş' başlattı

Hekimler İstanbul'dan Ankara'ya 'Beyaz Yürüyüş' başlattı

AKP’li vekilden vatandaşa tasarruf önerisi

AKP’li vekilden vatandaşa tasarruf önerisi

Ahmet Şık'tan Süleyman Soylu'ya: Sen ömrünü hapiste tamamlayacaksın

Ahmet Şık'tan Süleyman Soylu'ya: Sen ömrünü hapiste tamamlayacaksın

Beyaz Tv kumpasları tek tek deşifre oluyor

Beyaz Tv kumpasları tek tek deşifre oluyor

Erdoğan'a sert sözler: Nass oluğunu 20 yıldır yeni mi öğrendiğiniz

Erdoğan'a sert sözler: Nass oluğunu 20 yıldır yeni mi öğrendiğiniz

Gergerlioğlu’ndan Adalet Bakanlığı’na Ayşe Özdoğan çağrısı: ‘İnsanlık ölüyor’

Gergerlioğlu’ndan Adalet Bakanlığı’na Ayşe Özdoğan çağrısı: ‘İnsanlık ölüyor’
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:44:43