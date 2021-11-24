Türkiye'de 175 yeni can kaybı ve günlük 27 bin 592 vaka

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.





Türkiye'de son 24 saatte 364 bin 351 Covid-19 testi yapıldı, 27 bin 592 kişinin testi pozitif çıktı, 175 kişi yaşamını yitirdi.





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgın sürecinin tahmin edilenden çok daha fazla sürmesi beklentileri kırdı, motivasyonu azalttı. Fakat yüksek vaka sayıları ve vefatlarla, gerçek her gün tekrar tekrar karşımızda. Covid-19’u yok sayamayız. Mücadele, tıpkı salgının varlığı kadar tartışılmaz bir kesinlikte olmalı” dedi.





AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR





Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur takip etti.





EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA





Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.





Türkiye'nin 24 Kasım 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:











