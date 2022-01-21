Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 181 can kaybı ve 72 bin 555 yeni vaka /21 Ocak 2022 20:31

Türkiye'de 181 can kaybı ve 72 bin 555 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden açıklandı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 416 bin 453 Covid-19 testi yapıldı, 72 bin 555 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi.

VAKA DA CAN KAYBI DA YENİDEN TIRMANIŞTA

Bakanlığın 20 Ocak verilerine göre, dün 414 bin 312 test yapılmıştı. Dün, 71 bin 843 vaka tespit edilirken, 166 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise vaka sayısında artış yaşandı ve sayı 73 bine dayandı. Yine can kaybında da artış oldu ve 181 yurttaş yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA'DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron varyantının yayılma hızı dikkate alınarak maske kullanımında ısrar edilmelidir. Maske en pratik ve etkili korunma yöntemidir. Fakat kuralına uygun olarak, ağzı ve burnu kapatacak şekilde takılmalıdır. Maskenin koruyuculuğundan tam yararlanmak için özenli olun" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin 21 Ocak 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle: 
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