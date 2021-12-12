Türkiye'de 182 can kaybı ve 17 bin 956 yeni vaka

FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA





Türkiye'nin 12 Aralık 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:



Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.Son 24 saatte, 17 bin 956 yeni vaka tespit edildi. 22 bin 648 kişi de sağlığına kavuşurken Covid-19 nedeniyle bugün 182 kişi hayatını kaybetti.Koca, "Ülkemizde toplam 6 kişide Omicron varyantı tespit edilmiştir. Biri İstanbul’da, 5’i İzmir’dedir. Bu 6 kişi Covid-19’u hafif belirtilerle geçirmektedir. Hastaneye yatırılmalarına ihtiyaç olmamıştır. Vatandaşlarımız kaygılanmamalı, tedbirlere uymalı, eksik aşılarını tamamlamalıdır" dedi.