Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 182 can kaybı ve 17 bin 956 yeni vaka /12 Aralık 2021 20:43

Türkiye'de 182 can kaybı ve 17 bin 956 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden açılandı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Son 24 saatte, 17 bin 956 yeni vaka tespit edildi. 22 bin 648 kişi de sağlığına kavuşurken Covid-19 nedeniyle bugün 182 kişi hayatını kaybetti.

FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Koca, "Ülkemizde toplam 6 kişide Omicron varyantı tespit edilmiştir. Biri İstanbul’da, 5’i İzmir’dedir. Bu 6 kişi Covid-19’u hafif belirtilerle geçirmektedir. Hastaneye yatırılmalarına ihtiyaç olmamıştır. Vatandaşlarımız kaygılanmamalı, tedbirlere uymalı, eksik aşılarını tamamlamalıdır" dedi.

Türkiye'nin 12 Aralık 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: 
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