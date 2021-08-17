Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 183 yeni can kaybı ve günlük 21 bin 692 vaka /17 Ağustos 2021 19:48

Türkiye'de 183 yeni can kaybı ve günlük 21 bin 692 vaka

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden açıklandı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 294 bin 561 Covid-19 testi yapıldı, 21 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 183 kişi hayatını kaybetti.

VAKA VE CAN KAYBI REKOR SEVİYEDE ARTTI!

Bakanlığın 16 Ağustos verilerine göre, dün 287 bin 947 test yapılmıştı. Dün, 18 bin 163 vaka tespit edilirken, 165 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise can kaybı 183'e yükseldi, vaka sayısı ile bir gün arayla 2 bin 500'den fazla artarak 22 bine dayandı!

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kontrollü hareket etmez, tedbirlere uymazsak aşı ile bağışıklık elde edene kadar kayıplarımız olacak. Tedbirli olup aşımızı hemen olmalıyız" ifadelerini kullandı.  

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 72.04, ikinci doz ortalaması yüzde 54.42, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 85 milyon 564 bin 637 oldu.

Türkiye'nin 17 Ağustos 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:

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