Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 185 can kaybı ve 65 bin 503 yeni vaka /23 Ocak 2022 20:59

Türkiye'de 185 can kaybı ve 65 bin 503 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden açıklandı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük Covid-19 tablosunu açıkladı. 23 Ocak verilerine göre, 392 bin 281 test yapıldı.

Son 24 saatte, 65 bin 503 yeni vaka tespit edildi. Bugün 75 bin 422 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 185 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Havalandırması yetersiz mekânlarda uzun süre bir arada kalmayalım. Evimizde konuk ağırlarken dikkatli olalım. Yarıyıl tatilinde sosyal hareketliliği biraz azaltalım. Riskli mevsim şartlarını tedbirlerle lehimize çevirelim. Omicron kolay yayılıyor ama yapılacaklar zor değil!” dedi

Türkiye'nin 23 Ocak 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle: 
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