Türkiye'de 185 yeni can kaybı ve 41 bin 998 günlük vaka

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.





Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 185 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 41 bin 998 kişiye vaka, bin 508 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi.





Koronavirüs nedeniyle 32 bin 263 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 487 bin 50'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 22 bin 674 oldu.





AĞIR HASTA SAYISI 2 BİN 311





Tabloya göre, toplam test sayısı 39 milyon 566 bin 99, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 311, toplam iyileşen sayısı 3 milyon 105 bin 350, bugünkü test sayısı 246 bin 210 olarak kayıtlara geçti.





Türkiye'nin 4 Nisan 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:



