Türkiye'de 185 yeni can kaybı ve günlük 19 bin 357 vaka

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.





Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük Covid-19 tablosunu açıkladı. 5 Aralık verilerine göre, 350 bin 937 test yapıldı.





Son 24 saatte, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi. 24 bin 278 kişi de sağlığına kavuşurken Covid-19 nedeniyle bugün 185 kişi hayatını kaybetti.





BAKAN KOCA’DAN ÇAĞRI





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vaka sayıları 20 binin altına büyük uğraşlar ve özveri ile düşüyor. Bunu kalıcı kılmak bizim mücadele kararlılığımıza bağlı. Hemen aşılarımızı olmalı ve tedbirden taviz vermemeliyiz” dedi.





Türkiye'nin 5 Aralık 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:



