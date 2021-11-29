Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 189 can kaybı ve 24 bin 317 yeni vaka /29 Kasım 2021 23:12

Türkiye'de 189 can kaybı ve 24 bin 317 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan Koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden açıklandı.

SHABER3.COM

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük Covid-19 tablosunu açıkladı. 29 Kasım verilerine göre, 358 bin 816 test yapıldı. Son 24 saatte, 24 bin 317 yeni vaka tespit edildi. 23 bin 273 kişi de sağlığına kavuşurken Covid-19 nedeniyle bugün 189 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Omicron (Nu) varyantı gelişmesini ve buna karşı aldığımız tedbiri 26 ve 27 Kasımda açıkladık. Varyantlar, örneklerini daha önce yaşadığımız gibi, salgın sürecinin doğal bir parçasıdır. Ülkemizde yeni varyant görülmemiştir. Tedbirin önemi ise tekrar ortaya çıkmıştır” dedi.

Türkiye'nin 29 Kasım 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:

 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye'de 189 can kaybı ve 24 bin 317 yeni vaka Sonraki Haber >>

İstanbul'da lodos felakete yol açtı

İstanbul'da lodos felakete yol açtı

Hatıraların dilinden Türk Okulları

Hatıraların dilinden Türk Okulları

O başardı!...

O başardı!...

Ekonomiyi eleştiren vatandaşa 'işlem başlatma' tehdidi

Ekonomiyi eleştiren vatandaşa 'işlem başlatma' tehdidi

Kendilerine korna çalan genci 4 polis tekmeledi

Kendilerine korna çalan genci 4 polis tekmeledi

'Saray, bile isteye halkı fakirleştiriyor'

'Saray, bile isteye halkı fakirleştiriyor'

PakTürk Okullarını Unutma!

PakTürk Okullarını Unutma!

Omicron varyantı hakkında neler biliyoruz?

Omicron varyantı hakkında neler biliyoruz?

Ben AK Partili değil Tayyipçiyim diyen çiftçi cezaevinde!

Ben AK Partili değil Tayyipçiyim diyen çiftçi cezaevinde!

Pompacının 'kuyruk' yorumu viral oldu

Pompacının 'kuyruk' yorumu viral oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:21:48