Türkiye'de 189 can kaybı ve 24 bin 317 yeni vaka

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA





Türkiye'nin 29 Kasım 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:







Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük Covid-19 tablosunu açıkladı. 29 Kasım verilerine göre, 358 bin 816 test yapıldı. Son 24 saatte, 24 bin 317 yeni vaka tespit edildi. 23 bin 273 kişi de sağlığına kavuşurken Covid-19 nedeniyle bugün 189 kişi hayatını kaybetti.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Omicron (Nu) varyantı gelişmesini ve buna karşı aldığımız tedbiri 26 ve 27 Kasımda açıkladık. Varyantlar, örneklerini daha önce yaşadığımız gibi, salgın sürecinin doğal bir parçasıdır. Ülkemizde yeni varyant görülmemiştir. Tedbirin önemi ise tekrar ortaya çıkmıştır” dedi.