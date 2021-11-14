Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 189 yeni can kaybı ve günlük 21 bin 624 vaka /14 Kasım 2021 20:10

Türkiye'de 189 yeni can kaybı ve günlük 21 bin 624 vaka

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden açıklandı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 21 bin 624 yeni vaka tespit edilirken, 189 kişi hayatını kaybetti.

KOCA'DAN YARDIM İSTEĞİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl, Ağrı: Bu 9 ildeki aşılanma oranını yükseltmek için aşı olan herkesten İKNA DESTEĞİ istiyoruz. Aşıyı teşvik amacıyla tanıdıklarınızla irtibata geçin. Aşılanmanın artmasına, kararsızlığın aşılmasına yardımcı olun" dedi. 

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