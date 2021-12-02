Türkiye'de 192 can kaybı ve 21 bin 747 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 385 Covid-19 testi yapıldı, 21 bin 747 kişinin testi pozitif çıktı, 192 kişi yaşamını yitirdi.





KOCA’DAN AÇIKLAMA





Türkiye'nin 2 Aralık 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:







Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgın hayatı değiştirdi, salgın boyunca da değişimler yaşadık. Bu değişimlerden biri aşının bulunmasıyla önlemlerin kısmen esnekleşmesi oldu. Bugün, hayat kalitelerimiz için aşıya çok önem vermeliyiz. Tıpkı, ilk günlerde tedbirlere verdiğimiz önem kadar. Ve dikkatli olmalıyız” dedi.