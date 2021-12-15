Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 193 can kaybı ve 19 bin 872 yeni vaka /15 Aralık 2021 20:06

Türkiye'de 193 can kaybı ve 19 bin 872 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden açıklandı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 325 Covid-19 testi yapıldı, 19 bin 872 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi.

CAN KAYBINDA KORKUTAN ARTIŞ!

Bakanlığın 14 Aralık verilerine göre, dün 358 bin 117 test yapılmıştı. Dün, 21 bin 477 vaka tespit edilirken, 181 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise can kaybında artış yaşandı ve 193 yurttaş yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA'DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşının sonuçlarını biliyoruz: Kişiyi koruma altına alıyor ve hastalığın genelde hafif geçirilmesini sağlıyor. Bu kadar mı? Hepsi sağlıkla mı ilgili? Değil. Aşı, toplumsal hayatın normale dönmesini kolaylaştırıyor, önünü açıyor. HAYATI DESTEKLEMEK için de eksik aşılarınızı olun" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin 15 Aralık 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: 
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