Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de 193 yeni can kaybı ve günlük 42 bin 551 yeni vaka /05 Nisan 2021 19:59

Türkiye'de 193 yeni can kaybı ve günlük 42 bin 551 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koronavirüs verileri Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden paylaşıldı.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
 
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 193 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 42 bin 551 kişiye vaka, bin 706 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi. 

Koronavirüs nedeniyle 32 bin 456 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 529 bin 601'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 25 bin 627 oldu.  

AĞIR HASTA SAYISI 2 BİN 407

Tabloya göre, toplam test sayısı 39 milyon 811 bin 595, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 407, toplam iyileşen sayısı 3 milyon 130 bin 977, bugünkü test sayısı 245 bin 496 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin 5 Nisan 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:


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